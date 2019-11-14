В Англии возродили ретро-бренд по производству фургонов

В Великобритании представили легкий электрический фургон Morris Commercial

Экстерьер новинки навеян популярным в 50-е и очень харизматичным фургоном Morris Commercial J-Type. В частности, к исторической машине отсылают бескапотный кузов с округлой крышей, ярко выраженные крылья, круглая светотехника, вертикальная решетка радиатора. Сам кузов выполнен по каркасно-панельной технологии, несущей конструкцией выступает «клетка» из стальных труб, на нее навешаны панели из легкого и прочного углепластика.

Если говорить о модели в целом, то JE построен на совершенно новой модульной платформе и оснащен литий-ионной батареей емкостью 60 кВт*ч, которую можно зарядить с нуля до 80% всего за 30 минут. Мощность двигателя не сообщается, но грузоподъемность машины составляет 1000 кг, а запас хода на одной зарядке — 320 км.