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14 окт 2019

В Арабских Эмиратах покажут «Дракона»

В Арабских Эмиратах покажут «Дракона»

На автосалоне в Дубае, который пройдет с 12 по 16 ноября, состоится мировая премьера гиперкара Dragon, разработанного местной компанией Ajlani Motors

Работа над автомобилем велась последние пять лет «в режиме строжайшей секретности». К слову, о фирме Ajlani Motors известно только то, что зарегистрирована она в Объединенных Арабских Эмиратах, а ее основателем является Башар Ажлани. Судя по его профилю в LinkedIn, он три месяца проработал стажером в W Motors — первом ближневосточном производителе суперкаров.

О самом автомобиле известно чуть более чем ничего. Его концепция будет основана на главенстве дизайна, но каких либо технических аспектов пока никто раскрывать не собирается. 

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