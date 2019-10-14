В Арабских Эмиратах покажут «Дракона»

На автосалоне в Дубае, который пройдет с 12 по 16 ноября, состоится мировая премьера гиперкара Dragon, разработанного местной компанией Ajlani Motors

Работа над автомобилем велась последние пять лет «в режиме строжайшей секретности». К слову, о фирме Ajlani Motors известно только то, что зарегистрирована она в Объединенных Арабских Эмиратах, а ее основателем является Башар Ажлани. Судя по его профилю в LinkedIn, он три месяца проработал стажером в W Motors — первом ближневосточном производителе суперкаров.

О самом автомобиле известно чуть более чем ничего. Его концепция будет основана на главенстве дизайна, но каких либо технических аспектов пока никто раскрывать не собирается.