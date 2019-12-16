Автомобильный портал Motorpage
16 дек 2019

В Audi ненавидят BMW, но уважаю их

В Audi ненавидят BMW, но уважаю их

Главный дизайнер Audi поблагодарил баварцев за создание ниши купеобразных кроссоверов, однако в пух и прах разнёс их дизайн

В интервью изданию Autocar главный дизайнер марки Audi Марк Лихте поблагодарил баварцев за создание новой рыночной ниши, но признался, что не является поклонником этих моделей. «Я уважаю BMW за идею объединить кроссовер и купе, но, честно говоря, мне они не нравятся», — заметил дизайнер.

В то же время Лихте не преминул заявить и об успехах марки Audi на этом поприще. Дизайнер заявил, что его команда потратила довольно много времени на то, чтобы сделать гибрид кроссовера и купе по-настоящему привлекательным. В результате якобы получился E-Tron Sportback — по его мнению, самый привлекательный и гармоничный автомобиль подобного типа. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Вы не сможете узнать новый Nissan X-Trail

13 декабря 2019

Экология окончательно похоронит автомобили

13 декабря 2019

Дорожные камеры не влияют на безопасность движения

13 декабря 2019
Kia K5

Представлена новая Kia K5

13 декабря 2019

Cadillac откажется от букв и цифр

13 декабря 2019

Власти Москвы предупреждают о новогодних пробках

13 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"

Написано новостей:

2 4 8 6 0