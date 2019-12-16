В Audi ненавидят BMW, но уважаю их

Главный дизайнер Audi поблагодарил баварцев за создание ниши купеобразных кроссоверов, однако в пух и прах разнёс их дизайн

В интервью изданию Autocar главный дизайнер марки Audi Марк Лихте поблагодарил баварцев за создание новой рыночной ниши, но признался, что не является поклонником этих моделей. «Я уважаю BMW за идею объединить кроссовер и купе, но, честно говоря, мне они не нравятся», — заметил дизайнер.

В то же время Лихте не преминул заявить и об успехах марки Audi на этом поприще. Дизайнер заявил, что его команда потратила довольно много времени на то, чтобы сделать гибрид кроссовера и купе по-настоящему привлекательным. В результате якобы получился E-Tron Sportback — по его мнению, самый привлекательный и гармоничный автомобиль подобного типа.