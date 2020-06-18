В Австралии может появиться свой собственный автопром

Австралийский стартап H2X планирует уже в 2022 году начать производство своего внедорожника Snowy

Главная особенность австралийского автомобиля в двигателе — он окажется водородным. Еще одной «фишкой» модели станет некая новая система преобразования кинетической энергии подвески в электрическую. Предполагается, что Snowy получит двигатель мощностью 258 л.с., что позволит машине разгоняться 0-100 км/ч за 6,9 с.

H2X планирует выпускать целую линейку водородных машин: помимо внедорожника, будут легковые модели и даже... трактор. Согласно планам, уже в 2025 году компания будет выпускать 20-25 тысяч автомобилей. Главными инвесторами нового стартапа являются компании Elvin Group и Denzo Limited. Любопытно, что последняя давно вкладывает деньги в различные энергетические проекты. А вот Elvin Group известна как крупнейший в Австралии производитель бетона.