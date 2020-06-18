Автомобильный портал Motorpage
18 июн 2020

В Австралии может появиться свой собственный автопром

В Австралии может появиться свой собственный автопром
Автор фото: фирма-производитель

Австралийский стартап H2X планирует уже в 2022 году начать производство своего внедорожника Snowy

Главная особенность австралийского автомобиля в двигателе — он окажется водородным. Еще одной «фишкой» модели станет некая новая система преобразования кинетической энергии подвески в электрическую. Предполагается, что Snowy получит двигатель мощностью 258 л.с., что позволит машине разгоняться 0-100 км/ч за 6,9 с.

H2X планирует выпускать целую линейку водородных машин: помимо внедорожника, будут легковые модели и даже... трактор. Согласно планам, уже в 2025 году компания будет выпускать 20-25 тысяч автомобилей. Главными инвесторами нового стартапа являются компании Elvin Group и Denzo Limited. Любопытно, что последняя давно вкладывает деньги в различные энергетические проекты. А вот Elvin Group известна как крупнейший в Австралии производитель бетона.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mini готовит новый электрический кроссовер

18 июня 2020
Lesage 01E

Во Франции готовят электрического конкурента Caterham Seven

18 июня 2020

Рассекречена внешность двух новых кроссоверов Volkswagen

18 июня 2020
Dacia Duster 2018

Немцы назвали самые надёжные кроссоверы

17 июня 2020

Новые Mercedes-AMG получат электрические турбины от болидов Формулы-1

17 июня 2020
Citroen C4 2021

Citroen C4 стал кроссовером после смены поколения

17 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга
Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 4 9