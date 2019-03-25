В Австралии тестируют камеры, фиксирующие разговоры по мобильникам за рулем

Комплексы фото и видео-фиксации работают приблизительно так же, как камеры контроля скорости, однако отличаются несколько иным принципом установки

Уже с начала года в Сиднее тестируют две камеры, которые «заглядывают» в машины и определяют, использует ли водитель мобильный телефон. Новая система с использованием искусственного интеллекта работает в любое время и при любых погодных условиях. Фотографию нарушителя она отправляет в центр обработки информации, точно так же, как камера контроля скорости.

Устройства установлены на виадуках (сооружениях мостового типа), то есть гораздо выше чем обычные столбы. Благодаря этому они «видят» через лобовое стекло, что делает водитель. СМИ сообщают, что власти пока лишь проводят испытания и штрафы не выписывают. Еще предстоит решить некоторые законодательные тонкости, так как подобная съемка может классифицироваться, как покушение на конфиденциальность.