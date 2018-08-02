Австрийская Milan Automotive рассказала о суперкаре Milan Red, который стал не только первым австрийским спорткаром, но и обещает быть эксклюзивной моделью. Самое же интересное, что его дизайн принадлежит россиянину

Облик суперкара житель города Салавата Дмитрий Лазарев представил на суд общественности пять лет назад. Правда, он считал, что так может выглядеть суперкар Lada. Лазарев даже придумал ему название Raven и по слухам предлагал свою работу АвтоВАЗу. Но там она оказалась невостребованной.

Эскизы проекта легли на полку на долгие пять лет, за которые Лазарев успел перебраться в Крым и начать работать на местное проектное бюро «ПИК Вектор». Но проектом заинтересовался австрийский гонщик Маркус Фукс. Так несостоявшаяся Lada Raven и превратилась в Milan Red.

Машина практически полностью изготовлена из углепластика. За передними сиденьями располагается 6,2-литровый двигатель V8 с четырьмя турбинами. Его мощность: 1325 л.с., максимальный крутящий момент 1400 Нм. Привод у Milan Red задний, а момент на колеса передается через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Двигатель и коробка стали частью силовой структуры суперкара, что позволило снизить его вес до 1300 кг.

Фукс делает ставку на эксклюзивность проекта: Milan Automotive выпустит всего 99 экземпляров суперкара, каждый ценой 2 миллиона евро. Причем, по заверениям представителей компании, 18 заказов они уже имеют.

