В Австрии убрали скоростные ограничения для электромобилей

Точнее сказать, речь идет о магистралях, точнее о тех участках, где скоростной лимит составляет 100 километров в час. Теперь владельцы электромобилей могут ездить по ним на 30 километров быстрее

Самое забавное, что эта мера продиктована, в первую очередь, экологией. Дело в том, что большинство магистралей Австрии как раз и обладают скоростным лимитом в 130 км/ч. Однако, часто его понижают до сотни из-за вредных выбросов. Да, многие страны отстаивают "зеленую доктрину" и Австрия находится в числе ее ярых приверженцев.

Автомобили на электрической тяге не выбрасывают вредные вещества в атмосферу, а значит им можно дать некоторые послабления. Видимо этим руководствовались австрийские власти, снимая ограничения скорости для электромобилей. Теперь их владельцы могут выжимать свои 130 везде, где это возможно. Так что, покупая, например, Tesla, будущий владелец не только смотрит в будущее, но и действует во благо австрийской экологии, при этом получая удовольствие от вождения.

Кстати в России до сих пор обсуждается введение некоторых преференций для владельцев электромобилей. Предполагается, что они смогут свободно занимать выделенные полосы и бесплатно передвигаться по платным участкам автострад. Правда никакой конкретики на данный момент нет.