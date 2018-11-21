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21 ноя 2018

В автомобилях Aurus зашиты внедорожные режимы

В автомобилях Aurus зашиты внедорожные режимы

Неслучайно президент нашей страны демонстрировал "Аурусы" своему египетскому коллеге. Широкому кругу лиц автомобиль был показан в конце лета, однако интересные новости появляются и сейчас. Например, прошла информация о том, что шасси Aurus имеет внедорожные настройки

Как говорится на официальной странице Aurus, предустановки включают режимы Auto, Sport, Comfort и Allroad. Их переключение осуществляется небольшой шайбой на центральном тоннеле возле рычага коробки передач. Правда совершенно не понятно, что, собственно, меняется в настройках с каждым переключением. По логике можно предположить, что они изменяют настройки подвесок и рулевого управления. Но если с первыми режимами все понятно, например, Аuto - это автоматическая подстройка под дорожные условия, а Sport - это жесткие настройки ходовой, то наличие третьего (внедорожного) режима вызывает вопросы.

Хотя все объясняется просто - этот режим «зашит» в первую очередь для будущего полноразмерного внедорожника Komendant. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости будет составлять 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет — 200 мм.

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