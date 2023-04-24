Автомобильный портал Motorpage
24 апр 2023

В автомобилях Lada станет еще больше российских деталей

В автомобилях Lada станет еще больше российских деталей

Владимирское предприятие «Автоприбор» с 2024 года начнёт поставлять АвтоВАЗу рычаги и щётки стеклоочистителей.

Интересный факт, до недавнего времени вышеуказанные детали поставляли иностранные поставщики, но не именитые европейские, вроде Bosch, а некая компания из Турции под названием Teklas.

В 2024 году «Автоприбор» планирует поставить в Тольятти до 100 тысяч комплектов стеклоочистителей. Подготовка производства стеклоочистителей по номенклатуре АвтоВАЗа уже запущена, но поставкам будет предшествовать этап предварительных испытаний. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Теоритический экзамен обновлен

24 апреля 2023

«Москвич» запустил главный конвейер

24 апреля 2023

Южная Корея запретит поставки машин в РФ

24 апреля 2023
Aurus

Aurus готовится показать очередной водородный прототип

24 апреля 2023

Geely заинтересовалась инфраструктурой Saab

24 апреля 2023
Chevrolet Corvette E-Ray (2024)

Гибридные Chevrolet Corvette не пустят на гонки

24 апреля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"

Написано новостей:

3 2 8 7 7