В автомобилях Lada станет еще больше российских деталей

Владимирское предприятие «Автоприбор» с 2024 года начнёт поставлять АвтоВАЗу рычаги и щётки стеклоочистителей.

Интересный факт, до недавнего времени вышеуказанные детали поставляли иностранные поставщики, но не именитые европейские, вроде Bosch, а некая компания из Турции под названием Teklas.

В 2024 году «Автоприбор» планирует поставить в Тольятти до 100 тысяч комплектов стеклоочистителей. Подготовка производства стеклоочистителей по номенклатуре АвтоВАЗа уже запущена, но поставкам будет предшествовать этап предварительных испытаний.