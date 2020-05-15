В ближайшие дни в Москве произойдет очень много аварий

Тем, кто садится за руль после нескольких недель самоизоляции, рекомендуется начинать с коротких поездок и только в светлое время суток

Возврат автомобилистов на дороги в связи с возобновлением работы ряда компаний может привести к увеличению количества ДТП: люди за время самоизоляции утратили навыки управления автомобилем. Об этом сообщает «За Рулем» со ссылкой на неназванных инструкторов по вождению, напоминая, что безопасное вождение требует постоянной практики и людям не стоит переоценивать себя, выезжая на дорогу после продолжительного простоя.

Осторожнее следует быть и тем водителям, которые не прекращали ездить последние два месяца. Рядом с ними в потоке едут отвыкшие от управления машиной люди. Вернувшись за руль, они испытывают стресс, от которого успели отвыкнуть, что мешает им управлять так же безопасно, как до пандемии. Относительно пустые дороги способствуют возникновению аварийных ситуаций из-за превышения скорости и необдуманных перестроений в надежде на то, что рядом никого нет.