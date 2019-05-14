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14 май 2019

В Bosch изобрели способ снижения стоимости водородных автомобилей

В Bosch изобрели способ снижения стоимости водородных автомобилей

Одним из факторов медленного развития водородных автомобилей является их высокая себестоимость. В свою очередь она обусловлена необходимостью использования дорогостоящих металлов, в том числе платины

Как сообщают зарубежные информагентства, технология Bosch позволит уменьшить использование платины примерно в десять раз. В прошлом месяце немецкий концерн подписал соглашение с Powercell Sweden AB о серийном производстве топливных элементов для водородных автомобилей. Пока технология до конца не обкатана, но, по прикидкам, в новой конструкции окажется не больше платины, чем в каталитическом нейтрализаторе дизельного двигателя.

Говоря цифрами, если в топливной ячейке для водородного автомобиля используется около  60 грамм платины, то в катализаторе дизельного двигателя используется уже от трех до семи грамм этого металла.  В Bosch планируют разработать топливные элементы с аналогичными показателями. Представители компании пообещали начать выпуск новых топливных ячеек к 2022 году.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, speedme

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