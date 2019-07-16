В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini. Сообщается, что хозяева сборочного цеха продавали контрафакт через социальные сети по предварительным заказам.
В ходе обысков на заводе полицейские обнаружили восемь почти готовых копий суперкaров, а также формы для литья и другие необходимые компоненты. В основе автомобилей лежали сваренные из стальных труб каркасы, а внешние панели делали из пластика.
Подделки продавались по цене 180–250 тысяч бразильских реалов (3–4,2 миллиона рублей). Из-за больших ввозных пошлин оригинальные Ferrari и Lamborghini стоят в Бразилии 1,5–3 миллиона реалов (25,2–50,4 миллиона рублей). Таким образом, заказчики платили за поддельные автомобили 8–12 процентов от стоимости настоящих суперкаров.