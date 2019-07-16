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16 июл 2019

В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini

В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производ­ству поддельных супер­каров Ferrari и Lamborghini. Сообщается, что хозяева сбороч­ного цеха продавали контрафакт через социальные сети по предвари­тельным заказам.

В ходе обысков на заводе полицей­ские обнаружили восемь почти готовых копий супер­кaров, а также формы для литья и другие необходимые компоненты. В основе автомо­билей лежали сварен­ные из стальных труб каркасы, а внешние панели делали из пластика.

Подделки продавались по цене 180–250 тысяч бразильских реалов (3–4,2 милли­она рублей). Из-за больших ввозных пошлин оригиналь­ные Ferrari и Lamborghini стоят в Бразилии 1,5–3 милли­она реалов (25,2–50,4 миллиона рублей). Таким образом, заказчики платили за поддель­ные автомобили 8–12 процентов от стоимо­сти настоящих суперкаров.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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