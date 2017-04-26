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26 апр 2017

В Британии арестовали суперкары за «антисоциальное поведение на дороге»

В Британии арестовали суперкары за «антисоциальное поведение на дороге»

Полиция британского Саут-Йоркшира опубликовала на своей странице информацию и фотографии трех арестованных ею суперкаров

Нет, речь идет не об автомобилях, принадлежащих наркоторговцам, водители этих автомобилей, по словам полицейских, проявили «антисоциальное поведение на дороге».

Стражи порядка приняли вызов от простых автолюбителей, которым суперкары мешали на трассе М1. Три машины (судя по фото Lambroghini Avendator, Ferrari 458 Italia и McLaren 570S) заняли все полосы на шоссе, резко останавливались, а потом разгонялись, устроив дрэг-рейсинг на дороге общественного пользования. Местоположение нарушителей выяснили с помощью камер наружного наблюдения, после чего туда выехало несколько полицейских автомобилей и эвакуаторов.

Позднее выяснилось, что все три суперкара принадлежат прокатной компании, которая предлагает в аренду суперкары и роскошные автомобили. Что дальше будет с арестованными суперкарами пока неизвестно.  Также неизвестно, какое наказание ждет водителей, которые оказались тремя молодыми друзьями.

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При написании новости использовалась информация:
South Yorkshire Police

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