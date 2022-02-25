В Bugatti создали машину из золота

Bugatti и британская ювелирная фирма Asprey объявили о сотрудничестве. Первым его результатом стала масштабная копия гиперкара La Voiture Noire из 24-каратного розового золота.

Фактически, это полноценный слиток золота, который художественно оформлен в масштабную, но точную копию великолепного гиперкара. Модель покоится на специальном постаменте, на который нанесены автографы создателей оригинального автомобиля. Интересный факт – точная стоимость украшения не называется, но официально объявлено, что на золотой Bugatti уже найден покупатель. Правда, производители сделают еще 261 машинку, но уже из серебра.

Интересный факт – такое число выбрано не случайно. Дело в том, что 261 – это максимальная скорость La Voiture Noire , которая выражена в милях. Если говорить в километрах, то данная величина поражает воображение еще больше – 420 километров в час.