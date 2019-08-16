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16 авг 2019

В центре Москвы ограничат движение в выходные

В центре Москвы ограничат движение в выходные

Все ниже написанное можно сформулировать одним предложением - не суйтесь в субботу в центр города на автомобиле, если только вдруг вы не захотите поучаствовать в митинге

В центре Москвы 17 августа перекроют движение транспорта на нескольких улицах из-за проведения согласованного митинга. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).  Ведомство рекомендует автомобилистам заранее планировать маршрут и быть предельно внимательными за рулем.

Если говорить о конкретных вещах, то с 02:00 до 07:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома № 9, где будут закрыты две крайние левые полосы в каждом направлении. С 07:00 до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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