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9 июн 2020

В центре Москвы перекроют движение из-за репетиции парада Победы

В центре Москвы перекроют движение из-за репетиции парада Победы

ЦОДД просит водителей выбирать альтернативные маршруты движения вечером 14 июня из-за перекрытия ряда улиц в центре Москвы для подготовки к Параду Победы

Власти Москвы напомнили водителям, что движение в центре города перекроют 14 июня из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщается на официальном портале мэрии столицы. В сложившейся ситуации Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей отказаться от поездок в центр города на личном транспорте.

Движение в центре города перекроют с 21:00 14 июня и до окончания мероприятия. Проезд автомобилей запретят по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской — от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также движение закроют на Моховой улице, Охотном Ряду и Театральном проезде

При написании новости использовалась информация:
РБК

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