Чехию нельзя назвать передовой страной по разработке и производство электромобилей, собственно, и автопроизводитель здесь один, Skoda, которая только планирует перевести свои модели на электротягу. Но небольшой стартап пытается доказать, что и в этой стране способны на новейшие разработки.

Компания MW Motors не собирала деньги в интернете или не обещала инвесторам светлое будущее. С помощью ресурса Hackaday, который публикует различные лайфхаки и свободные для использования разработки, здесь создали первое серийное купе с мотор-колесами.

Luka EV, такое название получил электромобиль, сделан в стиле неоретро: спереди он напоминает купе Volkswagen Karmann и старые модели Skoda, сзади — классический Aston Martin DB4.

Машина создана на на пространственной раме из алюминиев труб и оснащено четырьмя электромоторами суммарной мощностью 68 л.с. Электромоторы питаются от никель-кобаль-марганцевой батареи емкостью 21,9 киловатт-часов. Кузов выполнен из стеклопластика, что позволило сделать машину довольно легкой: ее вес всего 850 килограммов. Запас хода от одной зарядки составляет 300 километров, разгон до «сотни» занимает 9,6 секунды, максимальная скорость — 146 км/ч.

Машине еще предстоят сертификационные испытания и краш-тест, но в MW Motors говорят, что стоимость купе не превысит 20 тысяч евро. При этом, машина неплохо оснащена: у нее кожаный салон, мультимедийный комплекс с навигацией и большим экраном, электростеклоподъемники.

