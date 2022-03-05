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5 мар 2022

В Continental разработали дисплеи, которые не отвлекают водителя

В Continental разработали дисплеи, которые не отвлекают водителя
Автор фото: фирма-производитель

Установить в машину с десяток экранов – тренд сегодняшнего дня, вот только постоянные блики перед глазами водителя утомляют последнего и рассеивают его внимание. Как сделать так, чтобы и пассажиры смогли наслаждаться контентом, и водитель мог вести машину без стресса

Компания Continental представила новую разработку в данной области – экран с функцией конфиденциального воспроизведения. Работает все так – после включения менее одного процента света, излучаемого дисплеем, достигает водителя: то есть, для него экран остается темным, в то время как передний пассажир видит изображение. Производитель заявляет, что технология никак не влияет на контрастность и четкость изображения.

Сам принцип работы не раскрывается, однако есть мнение, что в конструкции экрана применена технология Vikuiti Advanced Light Control Film Anti-glare, которая представляет собой  специальную оптическую пленку, которая ограничивает количество света, проходящего под определенным углом. Что-то похожее мы можем видеть, например, на банкоматах, когда изображение видно лишь при прямом взгляде на экран и недоступно при просмотре со стороны. 

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