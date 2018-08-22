Заявление владельца всемирно известного производителя пылесосов и другой бытовой техники Dyson о намерении начать производство электромобилей прозвучало в прошлом году. Сейчас компания зарегистрировала имя для будущей компании

Электромобили будут производиться под маркой Digital Motor. По словам основателя компании Джеймса Дайсона в линейку войдут три электромобиля. Первая выйдет через два года весьма ограниченным тиражом и не будет дешевой — на ней компания «обкатает» все ключевые моменты от проектирования до реализации и обслуживания электромобилей.

Dyson работает над собственным электромобилем еще с 2015 года, для этого создано отдельное подразделение, в котором занято 400 инженеров. Проект приостанавливался на некоторое время, а затем был возобновлен.

Digital Motors не будет автопроизводителем в привычном понимании этого слова: компания намерена приобретать готовые решения и уже на их базе создавать электромобили. Пока список будущих поставщиков не оглашен. Джеймс

Дайсон намерен инвестировать в направление по производству электромобилей около 3 миллиардов евро. По его словам, примерно через пять лет, Digital Motor выпустит массовую модель, которая будет доступной и иметь достаточный запас хода для того, чтобы на равных конкурировать с обычными автомобилями.

