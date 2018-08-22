Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2018

В Dyson придумали имя для своих электромобилей

В Dyson придумали имя для своих электромобилей

Заявление владельца всемирно известного производителя пылесосов и другой бытовой техники Dyson о намерении начать производство электромобилей прозвучало в прошлом году. Сейчас компания зарегистрировала имя для будущей компании

Электромобили будут производиться под маркой Digital Motor. По словам основателя компании Джеймса Дайсона в линейку войдут три электромобиля. Первая выйдет через два года весьма ограниченным тиражом и не будет дешевой — на ней компания «обкатает» все ключевые моменты от проектирования до реализации и обслуживания электромобилей.

Dyson работает над собственным электромобилем еще с 2015 года, для этого создано отдельное подразделение,  в котором занято 400 инженеров. Проект приостанавливался на некоторое время, а затем был возобновлен.

Digital Motors не будет автопроизводителем в привычном понимании этого слова: компания намерена приобретать готовые решения и уже на их базе создавать электромобили. Пока список будущих поставщиков не оглашен. Джеймс

Дайсон намерен инвестировать в направление по производству электромобилей около 3 миллиардов евро. По его словам, примерно через пять лет, Digital Motor выпустит массовую модель, которая будет доступной и иметь достаточный запас хода для того, чтобы на равных конкурировать с обычными автомобилями.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Rimac C_Two California

Rimac выпустил очень эксклюзивную версию гиперкара C_Two

22 августа 2018

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

22 августа 2018
Bugatti Divo

Bugatti показала силуэт нового суперкара

22 августа 2018
EQC 2020

Mercedes-Benz испытал электрический кроссовер в пустыне

22 августа 2018
Aston Martin DB5

Aston Martin заново выпустит DB5 Джеймса Бонда

22 августа 2018
Renault Arkana

Renault назвала имя нового российского кроссовера

22 августа 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster dakar: и это тоже турция! Автопутешествия
22 августа 2018

Renault Duster
"И это тоже Турция!"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 исповедует восточную философию умиротворения
Тест драйв
20 августа 2018

DFM AX7
"DFM AX7 исповедует восточную философию умиротворения"
Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра
Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"
Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?
Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"

Написано новостей:

2 1 8 4 0