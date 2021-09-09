В Euro NCAP отчитались о своих новых испытаниях

Ассоциация Euro NCAP раз в квартал берет пять различных новинок автомобильного рынка и разбивает их в своих краш-тестах

В этот раз на сцене безопасности «выступали»: два китайца - Lynk & Co 01 и Nio ES8, которые являются первыми моделями своих брендов, предназначенных для европейского рынка. Компанию им составили новый Audi Q4 E-Tron, Subaru Forester с обновленным комплексом систем безопасности EyeSight, и водородный Toyota Mirai. Последний в Euro NCAP планировали разбить уже довольно давно, так как экспертам хотелось узнать, как поведет себя в ДТП машина с баком, где водород хранится под высоким давлением.

Отметим, что все вышеперечисленные автомобили получили максимальные пять звезд. Достойный результат, особенно учитывая тот факт , что краш-тесты проходили по ужесточенному методу, где фронтальный краш-тест проводится не о статичный барьер, а о движущийся навстречу автомобилю. Скорость и машины, и тележки с препятствием — по 50 км/ч. Такой тест более точно имитирует встречную машину.