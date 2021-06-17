Автомобильный портал Motorpage
17 июн 2021

В Европе хотят запретить рекламу традиционных автомобилей

В Европе хотят запретить рекламу традиционных автомобилей

Европейская комиссия зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ECI) «Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива».

Регистрация инициативы еще не означает  ее принятия.  Этот пункт заявляет только одно - предложение никак не противоречит установленному законодательству.  Сейчас  будет осуществлен сбор подписей в поддержку. Если в течение года  минимум один миллион человек из семи стран ЕС выскажутся за запрет рекламы и спонсорства автомобилей с ДВС, то тогда Еврокомиссия должна будет принять какое-либо решение. 

Вот здесь начинается все самое интересное. Если инициатива одобряется Евросоюзом, то на его территории запрещается любая реклама бензиновых и дизельных машин.  Топливные компании также не смогут рекламировать свою продукцию, а также быть спонсорами в автомобильном спорте.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В ГИБДД собираются вернуть в школы уроки ПДД

17 июня 2021
Mazda CX-30 2020 вид сзади сверху

Mazda готовится выпустить около 13 новых электрокаров

17 июня 2021

В России вырос спрос на автомобильные кредиты

17 июня 2021
Toyota Yaris Hybrid-R concept 2013 передний бампер

Toyota не будет переходить на электрокары

17 июня 2021
Porsche Cayenne Coupe 2020 вид спереди

Новый Porsche Cayenne стал быстрейшим кроссовером Нюрбургринга

17 июня 2021

Японские автомобили становятся желанной ценностью

17 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H9 - haval h9 (2020) выкинул мотор и «встал на гусеницы» Тест драйв
16 июня 2021

Haval H9
"Выкинул мотор и «встал на гусеницы»"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу
Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии
Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"

Написано новостей:

2 8 4 6 5