В Европе хотят запретить рекламу традиционных автомобилей

Европейская комиссия зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ECI) «Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива».

Регистрация инициативы еще не означает ее принятия. Этот пункт заявляет только одно - предложение никак не противоречит установленному законодательству. Сейчас будет осуществлен сбор подписей в поддержку. Если в течение года минимум один миллион человек из семи стран ЕС выскажутся за запрет рекламы и спонсорства автомобилей с ДВС, то тогда Еврокомиссия должна будет принять какое-либо решение.

Вот здесь начинается все самое интересное. Если инициатива одобряется Евросоюзом, то на его территории запрещается любая реклама бензиновых и дизельных машин. Топливные компании также не смогут рекламировать свою продукцию, а также быть спонсорами в автомобильном спорте.