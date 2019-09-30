В Европе запрещают внедорожники

Экологические активисты называют такие автомобили убийцами климата и людей, организуют против них «крестовые походы» и требуют запрета

Европейские активисты различных движений — от «зеленых» до тех, кто выступает за безопасность на дорогах, — как один ополчились против внедорожников, причисляя к ним даже хэтчбеки с увеличенным дорожным просветом и красивым обвесом. Больше всего людей гибнет в авариях с участием внедорожников. Кроме того, они загрязняют нашу Землю. Поэтому их нужно запретить или обложить налогами, а владельцев таких автомобилей всячески порицать. Такое общественное мнение сложилось о внедорожниках в Европе. Оно активно транслируется и через соцсети, и через СМИ.

Правда, есть один нюанс, как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, — экологи не знают ничего о предмете распекания. Во-первых, активисты не знают, насколько мал процент внедорожников в автопарке той же Германии. К слову, в настоящее время в Германии насчитывается 3 144 333 внедорожника. Это лишь 6,7% всех зарегистрированных автомобилей. Но главное, что среди них настоящих внедорожников практически нет. К этому вредному классу относят, Citroеn C4 Cactus, BMW X3, Porsche Cayenne и Macan и даже Jaguar E—Pace. Все это — кроссоверы, которые к внедорожникам и отношения, практически, не имею. Также эксперты напомнили, что автомобиль, считающийся внедорожником в Германии, в США — не более чем компактный автомобиль с расширенными возможностями для езды по грунтовым дорогам.