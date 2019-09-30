Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2019

В Европе запрещают внедорожники

В Европе запрещают внедорожники

Экологические активисты  называют такие автомобили убийцами климата и людей, организуют против них «крестовые походы» и требуют запрета

Европейские активисты различных движений — от «зеленых» до тех, кто выступает за безопасность на дорогах, — как один ополчились против внедорожников, причисляя к ним даже хэтчбеки с увеличенным дорожным просветом и красивым обвесом. Больше всего людей гибнет в авариях с участием внедорожников. Кроме того, они загрязняют нашу Землю. Поэтому их нужно запретить или обложить налогами, а владельцев таких автомобилей всячески порицать. Такое общественное мнение сложилось о внедорожниках в Европе. Оно активно транслируется и через соцсети, и через СМИ.

Правда, есть один нюанс, как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, — экологи не знают ничего о предмете распекания.  Во-первых, активисты не знают, насколько мал процент внедорожников в автопарке той же Германии. К слову, в  настоящее время в Германии насчитывается 3 144 333 внедорожника. Это лишь 6,7% всех зарегистрированных автомобилей. Но главное, что среди них настоящих внедорожников практически нет. К этому вредному классу относят, Citroеn C4 Cactus, BMW X3, Porsche Cayenne и Macan и даже Jaguar E—Pace. Все это — кроссоверы, которые к внедорожникам и отношения, практически, не имею. Также эксперты напомнили, что автомобиль, считающийся внедорожником в Германии, в США — не более чем компактный автомобиль с расширенными возможностями для езды по грунтовым дорогам.

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Новый Outlander

Новый Outlander попался шпионам

30 сентября 2019
Toyota Camry

Toyota Camry обзавелась полным приводом

30 сентября 2019
Bollinger B1 2020

Представлены электрокары Bollinger

30 сентября 2019

Спой Tesla, не стыдись

30 сентября 2019
Lexus IS 2017

Lexus прекратил продажи одной модели в России

30 сентября 2019

McDonald's открывает сеть зарядных станций для электрокаров

30 сентября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 гольфист Тест драйв
27 сентября 2019

Nissan Qashqai
"Гольфист"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 между прошлым и будущим
Тест драйв
24 сентября 2019

Volkswagen Polo Sedan
"Между прошлым и будущим"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 вид спереди
Тест драйв
23 сентября 2019

Nissan X-Trail
"Что привнесла в ходовые качества рестайлингового Nissan X-Trail перенастройка подвески"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 3 3 0