В Финляндии свиней пускают на топливо для машин

Зоозащитников просим успокоиться, так как бедных животных никто убивает – их просто готовят, а в топливо перерабатывается жир от обжарки

Биологическое топливо вещь крайне интересная. К сожалению, за трендами по электрификации оно несколько теряется, но разработки в данном направлении ведутся и немало. Наиболее популярный способ получения такого топлива – переработка растений, однако, в соседней с Ленинградской областью европейской стране додумались использовать и животный продукт.

Допустим, на дворе рождество и ваша супруга решила запечь поросенка. Сказано-сделано, прекрасный порось отправился в желудки людей, оставив после себя на подносе жир, который выступил при запекании. Его как раз можно сдать на специальный пункт переработки, где все отходы превращаются в топливо для автомобиля. Поговаривают, что переработанного жира от одного окорока хватает на 2-3 километра пути. Скромно? Может быть, но в масштабах страны эти цифры будут выше на целый порядок.