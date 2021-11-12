В Ford разрабатывают инновационную зарядку для электромобилей

Инженеры концерна Ford и университета Пердью в США разрабатывают оригинальное решение для ускорения зарядки аккумуляторов электромобилей – инновационный зарядный кабель

Исследователи выяснили, что основной проблемой передачи энергии является перегрев зарядного кабеля – приходится искусственно ограничивать количество энергии. Инженеры Ford изобрели особый вид кабеля с теплоотводом.

Все работает за счет специального хладагента, который располагается в обшивке кабеля. Во время нагрева кабеля он испаряется и тем самым отводит все лишнее тепло. Утверждается, что такой подход окажется более эффективным, чем принятые сейчас традиционные жидкостные системы охлаждения. Параллельно с кабелем ученые института совместно с инженерами Ford работают над новым типом аккумуляторов, правда, здесь пока нет никакой конкретики.