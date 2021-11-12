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12 ноя 2021

В Ford разрабатывают инновационную зарядку для электромобилей

В Ford разрабатывают инновационную зарядку для электромобилей

Инженеры концерна Ford и университета Пердью в США разрабатывают оригинальное решение для ускорения зарядки аккумуляторов электромобилей – инновационный зарядный кабель

Исследователи выяснили, что основной проблемой передачи энергии является перегрев зарядного кабеля – приходится искусственно ограничивать количество энергии.  Инженеры Ford изобрели особый вид кабеля с теплоотводом.

Все работает за счет специального хладагента, который располагается в обшивке кабеля. Во время  нагрева кабеля он испаряется и тем самым отводит все лишнее тепло. Утверждается, что такой подход окажется более эффективным, чем принятые сейчас традиционные жидкостные системы охлаждения. Параллельно с кабелем ученые института совместно с инженерами Ford работают над новым типом аккумуляторов, правда, здесь пока нет никакой конкретики.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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