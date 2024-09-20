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20 сен 2024

В Ford считают китайские автомобили угрозой западной автомобильной промышленности

В Ford считают китайские автомобили угрозой западной автомобильной промышленности

Генеральный директор Ford Джим Фарли после визита в КНР назвал китайские автомобили “экзистенциальной угрозой” для американской автомобильной промышленности. В свою очередь, финансовый директор Ford Джон Лоулер признал, что производители Поднебесной уже их опередили

Руководство компании признает, что наблюдало такой тренд в 1980-е года, когда японские марки, такие как Toyota и Honda начали отбирать рынок у американских автопроизводителей по всему миру. Также Джим Фарли провел аналогию между китайскими и корейскими автопроизводителями, отметив их активный рост в том числе в области электрокаров.

В целом, сейчас Ford пересматривает свою стратегию по электрификации, но продолжает разработки новой платформы для электрокаров и готовится к запуску компактного электрокроссовера Puma для европейского рынка. С другой стороны, компания сократилы расходы по электрофикации бренда на 10% и отменила проект большого 3-рядного электрического внедорожника (модель должна была выйти на рынок в 2027 году).

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