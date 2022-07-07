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7 июл 2022

В Geely рассекретили внешность нового кроссовера Atlas

В Geely рассекретили внешность нового кроссовера Atlas
Автор фото: фирма-производитель
Китайская компания Geely опубликовала первые тизерные изображения нового кроссовера, который пока получил индекс FX11. В России эта модель известна под названием Atlas.
Если говорить кратко, то новинка позаимствовала множество стилистических решений у концепта Geely Vision Starburst. В частности, автомобиль теперь будет «щеголять» узкими линиями передней светодиодной оптики, рельефным капотом и покатой крышей, которая фактически превратит машину в купеобразный кроссовер. Кроме этого, новинку укомплектуют фонарями необычной, бумерангообразной формы, которые соединены светящейся полосой.
 
Что касается технических компонентов, то в основе модели будет лежать модульная платформа CMA, а силовые установки будут состоять исключительно из гибридов. Все остальные технические характеристики нового Geely держат в секрете.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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