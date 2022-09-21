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21 сен 2022

В Geely разработали инновационную зарядку для электрокаров

В Geely разработали инновационную зарядку для электрокаров

Компания Geely представила передовое зарядное устройство мощностью 600 киловатт, разработанное ее «дочкой» Viridi E-mobility Technology (VREMT). 

Если верить заявлениям концерна, то данное зарядное устройство сможет решить глобальную проблему электрокаров – долгое восполнение энергии. Если на обычной машине заправка бензобака занимает от силы минут десять, то на зарядку электрокара потребуется, как минимум, добрых полчаса.  Китайский же коннектор сможет обеспечить 300-километровый запас хода за пять минут.

Сообщается что прототип станции уже прошел все необходимые испытания, но есть один важный нюанс – большинство аккумуляторов не рассчитаны на такую мощность. Фактически, под данный стандарт подходит только один электромобиль Zeekr 001.

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