В Geely решили осваивать космос

Нет, посылать автомобили к звёздам, как делают некоторые, никто не собирается. Запускать будут кое-что другое - спутники!

Да, китайский автомобильный гигант решил заняться производством космических спутников. Надо сказать, что этот шаг запланирован ради светлого автомобильного будущего. Дело в том, что в Geely будут разрабатывать спутники-ретрансляторы, которые смогут передавать необходимые данные для беспилотных автомобилей. Иначе говоря, компания делает сеть, благодаря которой беспилотники и будут работать.

И надо сказать, что намерения у китайцев серьёзные. Уже построено и открыто целое предприятие по выпуску космических машин связи. Планы по выпуску тоже грандиозные - более пятисот экземпляров в год. В Geely считают, что запуск собственной сети спутников станет важным этапом в развитии беспилотного транспорта в целом - она поможет отладить взаимосвязь между автомобилями и инфраструктурой.