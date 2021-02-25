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25 фев 2021

В Geely решили осваивать космос

В Geely решили осваивать космос
Автор фото: фирма-производитель

Нет, посылать автомобили к звёздам, как делают некоторые, никто не собирается. Запускать будут кое-что другое - спутники!

Да, китайский автомобильный гигант решил заняться производством космических спутников. Надо сказать, что этот шаг запланирован ради светлого автомобильного будущего. Дело в том, что в Geely будут разрабатывать спутники-ретрансляторы, которые смогут передавать необходимые данные для беспилотных автомобилей. Иначе говоря, компания делает сеть, благодаря которой беспилотники и будут работать.

И надо сказать, что намерения у китайцев серьёзные. Уже построено и открыто целое предприятие по выпуску космических машин связи. Планы по выпуску тоже грандиозные - более пятисот экземпляров в год. В Geely считают, что запуск собственной сети спутников станет важным этапом в развитии беспилотного транспорта в целом - она поможет отладить взаимосвязь между автомобилями и инфраструктурой.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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