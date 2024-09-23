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23 сен 2024

В General Motors передумали создавать отдельный бренд Corvette

В General Motors передумали создавать отдельный бренд Corvette

Президент General Motors Марк Ройс рассказал, что компания приняла решение не создавать отдельный бренд Corvette. Ранее предполагалось, что отделение названия от Chevrolet произойдет в следующем году для создания отдельной линейки люксовых автомобилей

Согласно слухам, в новое семейство должны были войти спортивное купе, кроссовер и даже внедорожник. Все они оснащались бы электрическими силовыми установками. Об этом разные американские издания писали с 2019 года. И все же, Ройс, хоть и с небольшим опозданием, полностью опроверг эти слухи, сказав, что отделение бренда Corvette никогда не случится.

Знаменитый логотип Corvette, состоящий из двух флагов, многими воспринимается как отдельный бренд. Однако руководитель компании подчеркнул, что Corvette не может быть отделен от Chevrolet, поскольку олицетворяет ключевые ценности марки.

При написании новости использовалась информация:
thedrive

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