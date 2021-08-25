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25 авг 2021

В Германии разработали необычный городской автомобиль

В Германии разработали необычный городской автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая стартап-компания Adaptive City Mobility (ACM) разработала дешевый электромобиль для города, он называется City One. Его необычность кроется в батарейном блоке

Дело в том, что аккумуляторы здесь выполнены в виде четырех специальных легкосъемных ячеек, которые располагаются в багажнике. При этом на крыше находятся специальные боксы для двух запасных ячеек. То есть у водителя есть возможность оперативно поменять опустевшие аккумуляторы и получить дополнительный запас хода! Что касается технических характеристик, то автомобиль может максимум разогнаться до 100 километров в час, а на полном заряде он способен проехать до 230 километров.

Что касается внешности, то автомобиль создавался в качестве утилитарного транспортного средства, так что изысков здесь ждать не приходится. City One имеет каркасно-панельную конструкцию кузова, несущая клетка здесь сварена из стальных труб и штампованных элементов, а наружные панели отформованы из композитов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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