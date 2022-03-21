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21 мар 2022

В Германии собираются ввести запрет на курение в автомобилях

В Германии собираются ввести запрет на курение в автомобилях

Казалось бы, машина - мое пространство – делаю, что хочу, но в Германии думают иначе. К примеру, недавно  власти нескольких федеральных земель  решили ввести запрет на курение в автомобилях

Вот вам сценарий, вы стоите в своем шикарном автомобиле на светофоре и решаете закурить, рядом с вами находится полицейский экипаж, который, заметив ваш поступок, останавливает машину и выписывает штраф. Есть нюанс, запрет  работает лишь при одном условии – в машине находятся дети.  Собственно, ради их безопасности все и вводится – законотворцы оправдывают свои действия тем, что ежегодно от пассивного курения умирает 166 тысяч детей во всем мире. И поэтому нужно оградить их от ситуаций, когда они вдыхают сигаретный дым.

Удивительно, но у каждого правила есть и исключения.  Если ваша машина – кабриолет, то пусть в ней сидит хоть пятеро детишек – смолите на здоровье, но если у вас автомобиль с закрытым типом кузова, то за курение с детьми в салоне вас оштрафуют на сумму от 300 до 5000 тысяч евро (в зависимости от количества детей в салоне).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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