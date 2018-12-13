В ГИБДД «устали» от поправок в ПДД

Процесс внесения поправок в ПДД «застопорился». Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения из-за их большого количества

По словам главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, за последнее время ведомство приняло очень много поправок, что внесло некоторую сумятицу, а автолюбители попросту не успевают воспринять все поправки. В подтверждение этой точки зрения высказался и начальник ГИБДД Михаил Черников: «Постоянно меняющиеся правила в большей степени до населения не доводятся. Некоторые граждане во время обучения просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, что нового введено. Понятно, что это систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат. Может быть, сделать это можно на каком-то информационном ресурсе».

Также в ведомстве сообщается, что, несмотря на приостановление деятельности МВД, это не означает полную отмену будущих поправок. Они могут быть введены по поручениям министерства транспорта или правительства.