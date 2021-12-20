В ГИБДД «захейтят» лихачей

Пресс-служба ГИБДД заявляет, что сотрудники ведомства активно подписываются на водителей-лихачей в их социальных сетях, где последние любят пропагандировать свое опасное вождение

«В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользовате¬лями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даём» - цитируют РИА «Новости» главу столичной авто-инспекции Александра Быкова.

Главный инспектор ГИБДД Москвы также заявил о том, что благодаря соцсетям, в ГИБДД смогли выявить более полусотни нарушений, основываясь на полученной информации, было вынесено 150 различных протоколов о правонарушениях.