В ГИБДД напомнили велосипедистам о штрафах

Апрель стал резко всех радовать теплой погодой, и на дороги, помимо байкеров, выехали велосипедисты. ГИБДД решило напомнить им, что они являются такими же полноправными участниками дорожного движения.

Ведомство сообщает, что у велосипедистов есть несколько важных запретов, нарушение которых карается серьезными штрафами. Так, например нельзя, в принципе, передвигаться по автомобильным магистралям. Преодолевать пешеходные переходы на колесах тоже не рекомендуется. За нарушения полагается штраф в 800 рублей, а если велосипедист был еще и пьян, то придется заплатить полторы тысячи сверху. Хорошо, что транспортное средство изымать не будут.

Разумеется, в ГИБДД не преминули напомнить владельцам педальных коней об использовании шлемов и одежды со светоотражающими элементами, а также специальных удерживающих устройств для перевозки детей.