Автомобильный портал Motorpage
13 апр 2021

В ГИБДД напомнили велосипедистам о штрафах

В ГИБДД напомнили велосипедистам о штрафах

Апрель стал резко всех радовать теплой погодой, и на дороги, помимо байкеров, выехали велосипедисты. ГИБДД решило напомнить им, что они являются такими же полноправными участниками дорожного движения.

Ведомство сообщает, что у велосипедистов есть несколько важных запретов, нарушение которых карается серьезными штрафами. Так, например нельзя, в принципе, передвигаться по автомобильным магистралям. Преодолевать пешеходные переходы на колесах тоже не рекомендуется. За нарушения полагается штраф в 800 рублей, а если велосипедист был еще и пьян, то придется заплатить полторы тысячи сверху. Хорошо, что транспортное средство изымать не будут.

Разумеется, в ГИБДД не преминули напомнить владельцам педальных коней об использовании шлемов и одежды со светоотражающими элементами, а также специальных удерживающих устройств для перевозки детей.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Представлен самый мощный Bentley-кабриолет

13 апреля 2021

В Hyundai переродили свой первый массовый автомобиль

13 апреля 2021

Автомобиль от Alibaba рассекречен

13 апреля 2021

Жители Патриарших прудов изолируются от чужих машин

13 апреля 2021

Систему техосмотра можно обмануть.

13 апреля 2021
Skoda Kodiaq (2021)

В Skoda представили обновленный Kodiaq

13 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30 Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"
KIA Rio X - kia rio x (2020) уравнение с известным
Тест драйв
09 апреля 2021

KIA Rio X
"Уравнение с известным"
Bentley Flying Spur - bentley flying spur (2020) не признает компромиссов
Тест драйв
06 апреля 2021

Bentley Flying Spur
"Не признает компромиссов"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 7 2