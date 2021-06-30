В ГИБДД назвали самый пьяный округ Москвы

Автоинспекция составила антирейтинг округов Москвы по числу аварий с участием водителей в нетрезвом состоянии.

Вам интересно узнать кто же стал лидером? Отвечаем – Северный административный округ. За 2021 год здесь было зафиксировано 17 подобных дорожно-транспортных происшествий. Любопытно, но если сравнивать показатели с данными прошлого года, то статистика имеет положительную динамику – улучшение в шесть процентов.

Почетное второе место делят между собой Южный и Восточный округа – по 16 «пьяных» ДТП в каждом. Но картина улучшений по сравнению с прошлым годом здесь заметнее - улучшение на 36 и 24 процента. Кстати, а какой округ стал лучшим (в хорошем смысле)? Отвечаем – это округа новой Москвы – Троицкий и Зеленоградский.