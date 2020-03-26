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26 мар 2020

В ГИБДД не будут штрафовать за просроченную регистрацию автомобилей

В ГИБДД не будут штрафовать за просроченную регистрацию автомобилей

Ведомство рекомендовало своим сотрудникам не штрафовать автомобилистов за просроченную регистрацию транспортных средств. Это связано с тем, что из-за карантина попасть на прием для оказания этой услуги стало сложнее

Инспекторам ГИБДД рекомендовано воздержаться от оформления административных штрафов водителям, которые нарушили сроки регистрации транспортных средств. Об этом Autonews.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Это связано с тем, что государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь осуществляются только по предварительной записи через портал Госуслуг. Однако записаться на прием в ближайшие дни в ряде регионов оказалось невозможно. Так, корреспондент Autonews.ru проверил большинство предложенных для записи регистрационных подразделений в Москве — везде появлялось сообщение о том, что «Нет свободного времени для записи в выбранном подразделении».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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