В ГИБДД обсудят возможность повышения скорости на трассах

Инициатива по повышению скоростного лимита на магистралях была поддержана ведомством, правда, есть нюансы.

«В ГИБДД сейчас ратуют обеспечение инфраструктурных мероприятий по разделению потоков, — рассказал глава Госавтоинспекции. — Почему бы на таких дорогах не увеличить скорость? Мы видим, что по многим платным дорогам повысили скорость до 130 км/час. Мы сейчас рассматриваем возможность повышения скорости до 150 км/час. Речь идет о некоторых участках дорог там, где это безопасно» - приводит портал Autonews слава главы ГИБДД, Михаила Черникова.

Да, безопасность и есть тот самый нюанс. Не все магистрали, даже современные, приспособлены под передвижение с очень высокой скоростью. Необходимо активно развивать инфраструктуру и комплексы безопасности, как минимум, надо оснастить трассы большим количеством отбойников и ограждений.