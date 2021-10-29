В ГИБДД отчитались о «ловле дрифтеров»

По ночам на дороги Москвы часто выезжают любители острых ощущений – стритрейсеры и дрифтеры, которым только дай волю испробовать возможности своей машины по максимуму. Разумеется, это не нравится правоохранительным органам, да и простым людям.

Не так давно в ГИБДД решили организовать охоту на нарушителей. А как их ловить? За быстрой машиной не угнаться, да и патрулирующими экипажами всю Москву не закроешь. Здесь сыграло самолюбие лихачей, ведь свои подвиги обязательно надо выложить в интернет, чтобы похвастаться.

Ирония в том, что ГИБДД иногда тоже мониторят интернет и социальные сети, вот и ловят гонщиков, что называется, по горячим следам. «В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими было выявлено несколько видеозаписей, на которых так называемые дрифтеры нарушали Правила дорожного движения. Так, один из водителей в нарушение требований дорожной разметки многократно разворачивался через двойную сплошную линию, а затем выехал на тротуар, тем самым создав угрозу жизни и здоровью окружающих» - передает портал Autonews со ссылкой на пресс-службу ведомства.