В ГИБДД отчитались о снижении ДТП с участием пьяных водителей

Правоохранительные органы сообщают, что количество, так называемых, «пьяных» ДТП, снизилось и существенно!

Если говорить о цифрах, то ГИБДД заявляет о 17-процентном снижении количества аварий (по сравнению с прошлым годом). Число погибших и пострадавших в таких ДТП также снизилось – на тридцать процентов. Статистика, конечно же, хорошая, но нетрезвых водителей на наших дорогах все еще много.

Сообщается, что с января по август нынешнего года инспектора ГИБДД задержали на российских дорогах более восьми тысяч нетрезвых водителей. Напомним, что за такое нарушение к водителям будут применяться самые серьезные санкции – лишение прав на два года и денежный штраф. Повторное же нарушение может обернуться уголовным преследованием.