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10 сен 2021

В ГИБДД отчитались о снижении ДТП с участием пьяных водителей

В ГИБДД отчитались о снижении ДТП с участием пьяных водителей

Правоохранительные органы сообщают, что количество, так называемых, «пьяных» ДТП, снизилось и существенно!

Если говорить о цифрах, то ГИБДД заявляет о 17-процентном снижении количества аварий (по сравнению с прошлым годом). Число погибших и пострадавших в таких ДТП также снизилось – на тридцать процентов. Статистика, конечно же, хорошая, но нетрезвых водителей на наших дорогах все еще много.

Сообщается, что с  января по август нынешнего года инспектора ГИБДД задержали на российских дорогах более восьми тысяч нетрезвых водителей. Напомним, что за такое нарушение к водителям будут применяться самые серьезные санкции – лишение прав на два года и денежный штраф. Повторное же нарушение может обернуться уголовным преследованием.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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