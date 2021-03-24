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24 мар 2021

В ГИБДД попросили водителей быть осторожнее

В ГИБДД попросили водителей быть осторожнее

Ранняя весна часто может оказаться коварным временем года для водителей. Смена погоды, перепады температур – все это может стать причиной ДТП.

Государственная автоинспекция предупреждает водителей, что из-за перепада температур на дорогах может образовываться ледяная корка. Она, в свою очередь, может стать причиной мелких и крупных ДТП, в особенности, если водители превышают скорость.  Помимо всего прочего на скользких дорогах увеличивается вероятность заносов.

Ведомство попросило водителей проявлять аккуратность при передвижении – отказаться от резких перестроений и маневров в принципе, а также строго соблюдать предписанный скоростной режим.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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