В ГИБДД попросили водителей быть осторожнее

Ранняя весна часто может оказаться коварным временем года для водителей. Смена погоды, перепады температур – все это может стать причиной ДТП.

Государственная автоинспекция предупреждает водителей, что из-за перепада температур на дорогах может образовываться ледяная корка. Она, в свою очередь, может стать причиной мелких и крупных ДТП, в особенности, если водители превышают скорость. Помимо всего прочего на скользких дорогах увеличивается вероятность заносов.

Ведомство попросило водителей проявлять аккуратность при передвижении – отказаться от резких перестроений и маневров в принципе, а также строго соблюдать предписанный скоростной режим.