В ГИБДД рассказали, как будет проходить экзамен на права в 2021 году

В 2021 году процедура сдачи экзамена на получение водительского удостоверения значительно изменится. В частности, инспекторы станут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке

«В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проездам перекрестков», — цитирует Черникова «РИА Новости».

По мнению главы ГИБДД, эти элементы «непосредственно дадут возможность оценить навыки автомобилиста». «У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученных низких знаниях и умении», — добавил Черников.

Напомним, ГИБДД подготовила обновленные правила по проведению экзаменов на водительские права в сентябре 2020 года, а об отказе от «площадки» в правительстве заговорили в декабре 2019-го. Такое решение связано с тем, что она якобы не позволяет оценить навыки вождения в реальной обстановке и занимает очень много времени, в том числе служебного сотрудников ГИБДД. В то же время «площадку» сохранят для мотоциклов. Проектом регламента предусмотрена новая схема упражнения «Габаритная восьмерка»: кандидату в водители предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.