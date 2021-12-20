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20 дек 2021

В ГИБДД рассказали о признаках пьяных водителей

В ГИБДД рассказали о признаках пьяных водителей

Вы никогда не задумывались на предмет того, как ведет себя нетрезвый водитель? По каким признакам его определяют таковым?

Представители ГИБДД рассказали, что нетрезвого водителя выделяет нестандартное поведение. Например, водитель может ехать как и слишком быстро, так и слишком медленно. Также пьяница за рулем может часто тормозить без видимых на то причин. Два самых классических признака- виляние из стороны в сторону и неспособность замечать собственные ошибки.

Напомним, то что степень наказания за вождение в нетрезвом виде определяется статьей 12.8 КоАП РФ, согласно которой виновный будет лишен прав на срок до двух лет, а также ему придется выплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Если автомобилист в течение года снова оказался за рулем в состоянии опьянения, наступает уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет

При написании новости использовалась информация:
РБК

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