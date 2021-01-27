В ГИБДД рассказали о самых злостных нарушениях ПДД

Водители часто нарушают правила дорожного движения – это факт. Есть, скажем так, незначительные нарушения – вроде превышения скорости на пару километров, однако существуют и более серьезные грехи, которые приводят к ДТП и летальным исходам. О таких и пойдет речь

Да, в ГИБДД привели статистику нарушений правил, которые, так или иначе, привели к серьезному дорожно-транспортному происшествию. Лидером рейтинга стало несоблюдение дистанции. На втором месте – нарушения при пересечении переходов. Третье место – существенное превышение скорости.

Стоит отметить, что и обычные пешеходы тоже способствовали негативной статистике по авариям. Отмечено очень много случаев, когда люди переходили дорогу в неположенном месте или на красный свет. Мы просим читателей Motorpage, и водителей, и пешеходов, быть внимательными и соблюдать правила ПДД.