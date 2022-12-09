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9 дек 2022

В ГИБДД рассказали о том, как правильно общаться с агрессивными автомобилистами

В ГИБДД рассказали о том, как правильно общаться с агрессивными автомобилистами

Министерство внутренних дел составило список приемов психологического воздействия, которые следует использовать сотрудникам ДПС ГИБДД в ходе общения с агрессивно настроенными автомобилистами

Главное, что стоит знать водителям – общайтесь с инспекторами вежливо, тогда вы однозначно избежите проблем. Впрочем, отныне инспекторам предписано дозировать методы внушения и игнорирования,  так как может произойти еще больший конфликт.

В то же время сотрудникам ГИБДД предлагают придерживаться тактики «эскимо» (официальное название), то есть быть максимально вежливым.  В новой методичке буквально указано, что инспектор должен использовать следующие речевые обороты: «многоуважаемый», «сделайте одолжение» и.т.д.

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