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17 июн 2021

В ГИБДД собираются вернуть в школы уроки ПДД

В ГИБДД собираются вернуть в школы уроки ПДД

Глава ведомства выступил с предложением по возвращению к практике преподавания правил дорожного движения в обычных школах.

"Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ", - цитирует Михаила Черникова ТАСС.

Впрочем, глава ведомства не предполагает внедрять подобные уроки в основной учебный план - они должны быть внеклассными занятиями либо чем-то вроде дополнительного факультатива. Заметим, что такая практика очень тесно пересекается с намерениями по снижению минимальной планки возраста для получения водительского удостоверения. Уже который год в ГИБДД обсуждают возможность снижения возрастного ценза - с 18 до 16 лет

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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