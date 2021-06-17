В ГИБДД собираются вернуть в школы уроки ПДД

Глава ведомства выступил с предложением по возвращению к практике преподавания правил дорожного движения в обычных школах.

"Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ", - цитирует Михаила Черникова ТАСС.

Впрочем, глава ведомства не предполагает внедрять подобные уроки в основной учебный план - они должны быть внеклассными занятиями либо чем-то вроде дополнительного факультатива. Заметим, что такая практика очень тесно пересекается с намерениями по снижению минимальной планки возраста для получения водительского удостоверения. Уже который год в ГИБДД обсуждают возможность снижения возрастного ценза - с 18 до 16 лет