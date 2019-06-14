В Голландии разработали машину-гамак

Все. Ванная на колесиках однозначно потеряла свою актуальность, да и зачем она вообще нужна, если существует куда более комфортное средство - гамак.



Именно так и подумал один голландец по прозвищу Мастер Мило (Master Milo),который создает различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала. Собственно за основу для проекта был взят старенький Suzuki с автоматической коробкой передач. Надо ли говорить, что автомобиль подвергся тотальной переделке…



Собственно, Suzuki спилили крышу и все стойки, убрали лобовое стекло, в салоне приварили шесть труб, к которым крепится гамак, а также переделали рулевое управление. К слову, управлять автомобилем жутко неудобно - на видео можно рассмотреть, как из-за раскачки гамака бедный пилот чуть не вывалился наружу.