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14 июн 2019

В Голландии разработали машину-гамак

В Голландии разработали машину-гамак

Все. Ванная на колесиках однозначно потеряла свою актуальность, да и зачем она вообще нужна, если существует куда более комфортное средство - гамак.


Именно так и подумал один голландец по прозвищу Мастер Мило (Master Milo),который создает различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала.  Собственно  за основу для проекта был взят старенький Suzuki с автоматической коробкой передач. Надо ли говорить, что автомобиль подвергся тотальной переделке…


Собственно, Suzuki спилили крышу и все стойки, убрали лобовое стекло, в салоне приварили шесть труб, к которым крепится гамак, а также переделали рулевое управление. К слову, управлять автомобилем жутко неудобно - на видео можно рассмотреть, как из-за раскачки гамака бедный пилот чуть не вывалился наружу.

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