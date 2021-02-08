В Google собираются уничтожить пожарные машины

Их место займут беспилотные дроны, которые, по мнению аналитиков компании, смогут показать большую эффективность в ликвидации очагов возгорания

Исследовательская группа Google подала запрос в специализированные инстанции США на использование беспилотников для тушения пожаров. На данный момент сертифицируется один тип беспилотников - HSE-UAV M8 A Pro. Почему именно он? Дело в том, что раньше он использовался в качестве аэромобильного распылителя в сельском хозяйстве и данную конструкцию легко адаптировать под пожаротушение, установив более крупные резервуары и заполнив их водой или специальным веществом.

Использовать подобные аппараты планируется по отдельности для ликвидации небольших очагов возгорания либо в массовом варианте на крупных пожарах.