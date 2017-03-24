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24 мар 2017

В Госдуме хотят отклонить законопроект об эвакуации за нечитаемые номера

В Госдуме хотят отклонить законопроект об эвакуации за нечитаемые номера

Сегодня думский комитет по госстроительству и законодательству встретил критикой инициативу депутатов «Единой России», предполагавшей, в рамках повышения эффективности борьбы с терроризмом, эвакуацию автомобилей с нечитаемыми номерами

Комитет порекомендовал депутатам отклонить инициативы еще в первом чтении.

Зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков объяснил свое негативное отношение к данной инициативе отсутствием правовых основания для разрешения эвакуации автомобиля с нечитаемыми номерами. По его мнению, стандарты читаемости номеров существуют лишь для автомобилей, находящихся под управлением, в то время, как контролировать читаемость номеров и их наличие в принципе во время стоянки водитель не может и не обязан. Хозяин, по его мнению, не должен круглосуточно дежурить около своего автомобиля и отвечать за загрязнения, полученные, например, из-за проезда снегоуборочной машины.

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При написании новости использовалась информация:
РИА «Новости»

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