Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2019

В Госдуме хотят повысить цены на шипованную резину

В Госдуме хотят повысить цены на шипованную резину

В стоимость шипованной резины хотят включить компенсацию за вред, наносимый дорогам шипами

Заявление чиновников было сделано после того, как госкомпания Автодор, отвечающая за строительство платных дорог, предложила свои меры борьбы с быстрым разрушением дорожного полотна. Предложено ограничить срок использования шипованных шин с 273 до 188 дней, установить скоростной лимит на всех дорогах в зимний период на отметке в 80 км/ч и ввести дополнительные штрафы за несоблюдение новых правил.

Об инициативе про повышение цен первыми  заговорил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он отметил, что предложенный Автодором метод применяется в Финляндии, но там дороги зимой не чистятся до асфальта. По его словам, опыт скандинавской страны сложно экстраполировать на южные регионы России.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Мустанг-кроссовер рассекретили до премьеры

15 ноября 2019

Обновленный E-Pace заметили на тестах

15 ноября 2019

Российские регионы отказываются от камер-треног

15 ноября 2019
Denza X

Daimler AG полностью раскрыл серийный кроссовер Denza

15 ноября 2019

Электрокроссовер Ford получил имя Mustang Mach-E

14 ноября 2019

Иностранным нарушителям ПДД закроют въезд в столицу

14 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи
Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 5 0