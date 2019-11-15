В Госдуме хотят повысить цены на шипованную резину

В стоимость шипованной резины хотят включить компенсацию за вред, наносимый дорогам шипами

Заявление чиновников было сделано после того, как госкомпания Автодор, отвечающая за строительство платных дорог, предложила свои меры борьбы с быстрым разрушением дорожного полотна. Предложено ограничить срок использования шипованных шин с 273 до 188 дней, установить скоростной лимит на всех дорогах в зимний период на отметке в 80 км/ч и ввести дополнительные штрафы за несоблюдение новых правил.

Об инициативе про повышение цен первыми заговорил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он отметил, что предложенный Автодором метод применяется в Финляндии, но там дороги зимой не чистятся до асфальта. По его словам, опыт скандинавской страны сложно экстраполировать на южные регионы России.