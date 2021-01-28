В Госдуме отстаивают право чиновников на персональный автомобиль

Сколько раз уже общественность выдвигала инициативы о пересаживании наших парламентариев на общественный транспорт, однако в Госдуме недавно заявили, что подобная инициатива бессмысленна

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ссаживание чиновников с машин не решит главной проблемы – их собственной неэффективности. "У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно. Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать. Но этот популизм, он ведет-то к развалу" - приводит цитату ТАСС.

Володин рассказал, что проблему надо решать другими методами – надо повышать личные качества и ответственность чиновников. Главное, чтобы он свою работу исполнял добросовестно, тогда и вопросов по поводу машин не будет.